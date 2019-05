Sega kauft Two Point Studios

Sega Europe meldete letzte Woche den Ankauf von Two Point Studios - dem Entwickler der Krankenhaussimulation Two Point Hospital. Die Briten sind neben Relic Entertainment und Creative Assembly nun das dritte Entwicklerstudio, das im Auftrag von Sega neue Spiele entwickelt. Aus der Pressemitteilung geht zudem hervor, dass aktuell an mehreren unangekündigten Projekten gearbeitet werde. Einige davon sollen bereits in den kommenden Monaten näher vorgestellt werden, verspricht der Publisher.

"Wir freuen uns Two Point Studios offiziell in der Sega-Familie begrüßen zu dürfen. Als relativ neuer Entwickler mit Sitz in Großbritannien, der bereits einen weltweiten Erfolg zu verzeichnen hat, wussten wir, dass wir diesen Deal schnell abschließen mussten, weil [das Team äußerst talentiert ist]", sagte Gary Dale, Präsident und COO von Sega Europe Ltd. "Das Searchlight-Team von Sega Europe hat in den letzten zwei Jahren einen fantastischen Job bei der Integration des Studios geleistet und nun produziert [Two Point Studios] einen großartigen Titel mit klarem Franchise-Potenzial."

"Es ist ein Meilenstein für Two Point Studios und wir freuen uns, der Sega-Familie beizutreten. Wir sind gespannt darauf, die nächste Phase unserer Pläne durchzuführen, während wir Two Point County weiterentwickeln", sagte Mark Webley, Mitbegründer von Two Point Studios. "Es ist eine äußerst aufregende Zeit, um Teil von Two Point zu sein, und wir sind heute hier dank der harten Arbeit, Leidenschaft und des Engagements unseres kleinen, aber unglaublich talentierten Teams [aus] Farnham, sowie [dank] der unglaublichen Fans, die uns während der Weiterentwicklung von Two Point Hospital unterstützt und geleitet haben."

