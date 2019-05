Bithell Games und Good Shepherd enthüllen John Wick Hex

Der dritte Kinofilm über John Wick startet am 17. Mai in den deutschen Kinos und wird Keanu Reeves in der Rolle des tödlichen Actionhelden zurück auf die Leinwand bringen. Mr. Wick bekommt derweil sein eigenes Spiel - John Wick Hex -, das von Lionsgate, Good Shepherd Entertainment und Bithell Games in Coproduktion entwickelt wird. Das Projekt ist für Konsolen und PC (zeitexklusiv im Epic Games Store) geplant.

John Wick Hex wurde gemeinsam mit Stuntteams des Films konzipiert und bietet choreografierte Kampfaufnahmen, die bereits in den Filmen ihren Zweck erfüllen. Jede Schlägerei und jeder Schusswechsel wird im Spiel zum Fortschritt beitragen, um neue Orte, Waffen und Anzüge freizuschalten. Das Arsenal biete laut den ersten Informationen taktische Gameplay-Optionen, da Munition wohl nur in begrenzen Mengen vorhanden ist. John Wick Hex wird eine originelle Geschichte erzählen, die extra für das Spiel erstellt wurde. Wie im Trailer und auf den Screenshots unten ersichtlich wird, bietet der Film ein Noir-Design, das den Stil des Films ergänzt. Wann wir das alles sehen können, steht noch nicht fest.