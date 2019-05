Ubisoft kündigt Ghost Recon: Breakpoint für Oktober an

Gestern Abend ist die Überraschung zwar schon geplatzt, doch Ubisoft hat sich vom ursprünglichen Plan nicht abbringen lassen und soeben offiziell Ghost Recon: Breakpoint enthüllt, das nächste Kapitel der Reihe. Der Titel baut auf dem Fundament von Ghost Recon: Wildlands auf und wir haben alle Informationen über das neue Spiel von Ubisoft Montreal. Die heutige Enthüllung bestand aus mehreren Trailern mit erweiterter Gameplay-Demonstration. Das gesamte Material findet ihr am Ende dieser Meldung.

Ghost Recon: Breakpoint ist ein Third-Person-Actionspiel, das auf der Insel Auroa spielt. Wir dürfen das Gebiet alleine oder mit bis zu drei Freunden erkunden. Die Welt soll unterschiedlichste Spielstile unterstützen, die zwischen Stealth und purer Waffengewalt liegen. Die Kanadier haben allerdings deutlich gemacht, dass sie einen größeren Fokus auf Realität legen werden. Wer zum Beispiel angeschossen wurde, sollte seine Wunde zuerst versorgen, oder damit leben, beim Zielen von den Schmerzen beeinträchtigt zu werden.

Die Insel ist das Herzstück des Unternehmens Skell Technologies, das Drohnen und KI-gesteuerte Militärtechnik herstellt. Sie wurde von einer Organisation namens The Wolves übernommen, angeführt von einem Oberbösewicht, den Jon Bernthal (The Walking Dead) spielt. Er soll ein Ex-Ghost sein und kennt unsere Taktiken daher sehr genau. Die Ghosts müssen all ihre Fähigkeiten nutzen, um ihm einen Schritt voraus zu sein.

Ghost Recon: Breakpoint wird einen großen Stellenwert auf seine Geschichte legen. Unserem Charakter Nomad werden deshalb endlich Dialogmöglichkeiten gegeben, damit wir in den Zwischensequenzen und in der Interaktion mit Nebencharakteren diesmal wirklich zum Darsteller werden. Neben diesen Aspekten spielt natürlich die Anpassung der Waffen und Ausrüstung eine große Rolle. Vier Klassen soll das Spiels unterstützen, alle lassen sich mit einer Vielzahl von Kleidungsstücken und taktischen Optionen anpassen.

PvP wird ebenfalls enthalten sein, Informationen darüber erwarten uns jedoch erst in der Zukunft. Der 4. Oktober wird als Release-Datum genannt, in einem vierteljährlichen Rhythmus soll das Spiel größere Erweiterungen bekommen. Ubisoft spricht hierbei sogar von einem Raid. Es folgen besagte Gameplay-Trailer und die Einführung in die Geschichte der Wolves.

