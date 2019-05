Breaking Ground erweitert Kerbal Space Program Ende Mai

Entwickler Squad und Private Division haben diese Woche das Datum der neuen Erweiterung für Kerbal Space Program bestätigt: am 30. Mai erscheint Breaking Ground auf dem PC. Die verrückte Weltraumsimulation erhält dadurch zusätzliche Ausrüstung, mit der sich weitere, wissenschaftliche Experimente durchführen lassen. Außerdem erhalten Spieler Zugang zu fortgeschrittenen Roboterteilen, die wir zur Herstellung komplizierterer Fahrzeuge benötigen. Breaking Ground fügt außerdem sogenannte Oberflächen-Features hinzu, mit denen wir in Zukunft auch Meteore, Mineralvorkommen und Krater erforschen können. Das Add-On kostet 14,99 Euro, ob die Inhalte auch für Xbox One und PS4 kommen wurde nicht kommuniziert.