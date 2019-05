Black Desert Online lässt Spieler in zwei Wochen in Unterwasserruinen abtauchen

Kakao Games und Entwickler Pearl Abyss haben eine neue Erweiterung für das MMORPG Black Desert Online angekündigt. Ab dem 22. Mai dürfen Spieler die beiden neuen Unterwassergebiete Protty-Höhle und Sycraia-Ruine erkunden und sich auf herausfordernde Gegner einstellen. Per Boot gelangen Spieler in das Areal, das mit leuchtenden Pflanzen und einer mysteriösen, neuen Amphibienrasse bevölkert ist. Natürlich lauern in den Tiefen noch viel schrecklichere Gefahren, der man sich lieber nur in einer gut ausgestatteten Gruppe nähert. Als Belohnung winkt ein sagenumwobener Schatz in Form des "stärksten Rings im Spiel", wie es in der Pressemitteilung heißt. Unten findet ihr weitere Eindrücke zu den neuen Gebieten.

