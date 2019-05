The Division 2: Titel-Update 3 hebt Ausrüstungslevel nicht an

Ubisoft hat ursprünglich gedacht, dass sie mit dem Titel-Update 3 für The Division 2 das maximale Ausrüstungslevel des Deckungsshooters anheben können, allerdings hat sich das Team nach Auswertung der Daten vom PTR-Server umentschieden. Entwickler Massive Entertainment spricht in einem neuen Beitrag über die Veränderungen in den kommenden Wochen.

Das Team schreibt, dass sich die Erhöhung des maximalen Ausrüstungslevels "natürlich" anfühlen soll und dass sich Agenten in The Division 2 eher auf das Perfektionieren ihrer Ausrüstung spezialisieren sollten, anstatt auf höherwertige Ausrüstung zu hoffen. Die Daten aus der Testumgebung haben eine Vielzahl an Veränderungen an der bestehenden Ausrüstung, Talenten und Waffenmodifikationen hervorgebracht, die man mit der Einführung neuerer Ausrüstung nicht einfach übergehen möchte. Was sie hingegen ändern wollen ist die Erfahrung der Dark Zones, die in Zukunft "spaßiger und belohnender" werden soll.

Wie versprochen wird der Raid Operation Dark Hours für acht Spieler mit dem Titel-Update 3 bereitstehen und exklusive Belohnungen der Stufe 500 bieten. Außerdem wird besagter Patch die Qualität der Beute aus den täglichen Herausforderungen anheben. Davon sollen viele weitere Bereiche des Spiels profitieren, etwa das durchschnittliche Loot in der Dark Zone oder die Belohnungscontainer. Bei vielen dieser Herausforderungen zählt allerdings das bereits erreichte Level, diese Änderungen verringern demnach in erster Linie die Wahrscheinlichkeit, dass Gegenstände mit einem niedrigeren Ausrüstungswert fallen gelassen werden.

