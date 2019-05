Persona 5 Royal stellt wesentlich mehr Inhalte bereit, als Persona 4: Golden

Kürzlich enthüllte Atlus Persona 5 Royal, eine erweiterte, größere Version des ursprünglichen Rollenspiels, das nächstes Jahr im Westen landet. Das Studio bestückte schon bei Persona 4: Golden das Hauptspiel Shin Megami Tensei: Persona 4 mit zusätzlichen Inhalten, ähnliches sollen Fans bei der Neuveröffentlichung von Persona 5 erwarten dürfen.

Die Details stammen aus einem Interview von drei führenden Atlus-Entwicklern mit dem japanischen Famitsu-Magazin. Die Entwickler sprachen über Design-Ansätze des neuen Phantom-Thief-Mitglieds Kasumi und über den Umfang des dritten Semesters. Das Schuljahr soll durch die Implementierung "substanziell" erweitert werden und sogar die Ausmaße der Änderungen übersteigen, die Persona 4: Golden im Vergleich zum Hauptspiel mit sich brachte. Neben den zwei bereits bestätigten Vertrauten dürfen sich Fans auf weitere Nebencharaktere freuen.

Golden hat seiner Vorlage viele zusätzliche Stunden an Inhalten beschert und alles deutet darauf hin, dass Royal das bereits gigantische Persona 5 zu einem noch größeren Ungeheuer werden lässt. Atlus hat im Interview deshalb bestätigt, dass es bestimmte Veränderungen am bestehenden Fortschrittssystem geben werde. Wir sollen zum Beispiel schneller im Level aufsteigen können, weil die Kämpfe mehr Erfahrungspunkte bereithalten. Dadurch könnten die teils langen Paläste ab Mitte des Spiels schneller voranschreiten, was sich wiederum auf die insgesamte Spielzeit auswirkt. Unten folgt die japanische Vorstellung des Projekts:

Quelle: Persona Central.