Capcom verzeichnet neue Rekordumsätze

Capcom hat in den letzten Jahren ordentlich nachgelegt und einige spannende Spiele hervorgebracht. Die Qualität ihrer Veröffentlichungen spricht für sich, die Japaner konnten nämlich schon zum zweiten Mal in Folge Rekordgewinne verbuchen. Im neuesten Finanzbericht schreibt das Unternehmen, dass Titel wie Resident Evil 2 und Devil May Cry 5, aber auch Monster Hunter: World zu einer Steigerung der Einnahmen von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr beitrugen. Im vorletzten Geschäftsjahr (2017/2018) konnte das Unternehmen 16,037 Milliarden Yen verzeichnen (ca. 130 Millionen Euro), in den letzten zwölf Monaten wurden 18,144 Milliarden Yen erzielt (umgerechnet ca. 147,2 Millionen Euro). Hoffentlich äußert sich diese Entwicklung positiv in der Produktionsqualität kommender Capcom-Spiele.