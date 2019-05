Gerücht: Kommt Biomutant auch für Nintendo Switch?

Biomutant wurde im Sommer 2017 überraschend im Zuge der Gamescom angekündigt und viele Spieler fanden Gefallen an den verschiedenen Ideen des Spiels. Leider hat sich die Produktion verzögert und jetzt wissen wir nicht wirklich, wann der Titel eigentlich erscheint. WCCFTech ist aufgefallen, dass der Online-Versandhandel EB Games Canada seit kurzem Biomutant und Darksiders II auf der Nintendo Switch in seinem Sortiment listet. Beide Spiele werden vom Publisher THQ Nordic vertrieben, demzufolge sollten die Informationen des Händlers auf der gleichen Quelle beruhen. Aktuell sind nur Platzhalter für das Geschäftsjahr 2019 als Liefertermine eingetragen, doch einige Spieler fragen sich, was an der Sache dran ist. Würdet ihr Biomutant auf der Switch zocken wollen?

