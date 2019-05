Perfect World Entertainment und Gunfire Games (Darksiders III) haben ein neues Video von ihrem Survival-Actionspiel Remnant: From the Ashes vorgestellt. Zu sehen sind verschiedene Umgebungsaufnahmen eines verwilderten Dschungels mit Tempelanlagen, im Spiel wird dieses Gebiet Yaesha genannt. Wilde Tiere und Monster lauern dort auf uns, sobald Remnant: From the Ashes am 20. August für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint.

