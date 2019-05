Pokémon Go feiert Kinostart von Detective Pikachu mit besonderen Inhalten

Um die heutige Premiere von Detective Pikachu zu feiern, hat Niantic Labs eine Kollaboration in Pokémon Go umgesetzt. Aktive Spieler dürfen sich auf besondere Aktivitäten und Inhalte freuen, die an die elektrisch geladene Maus im Film erinnern. Zum Beispiel sollen wir Pikachus mit Detektivhüten im Aktionszeitraum antreffen können. Außerdem werden prominente Pokémon aus dem Film, darunter Bisasam, Pummeluff, Enton, Griffel und Snubbull, häufiger auf dem Pokémon-Radar erscheinen. Neue Avatar-Gegenstände und ein Spezial-Raid sind ebenfalls geplant, bis zum 17. Mai läuft das Event. Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu, wie der Film im deutschen Raum heißt, startet morgen in den deutschen Kinos - heute Abend ist Premiere.

You Watching Werbung