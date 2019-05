Spieler verbringen seit Launch 150 Millionen Stunden in Anthem

Als Anthem im Februar abhob wurde schnell klar, dass Bioware die Erwartungen an den Titel nicht erfüllen konnte. Nun gab auch EA in ihrem Finanzbericht zu, dass das Spiel nicht so gut abgeschnitten habe, wie das Unternehmen vor der Veröffentlichung annahm. Dennoch seien seit dem Start des Actionspiels am 22. Februar bereits über 150 Millionen Spielstunden von den treuen Javelin-Piloten zusammengetragen worden. Deshalb versicherte EA, dass Bioware weiterhin unverändert an den geplanten Inhalten und Korrekturen für das Spiel arbeiten werde. In der letzten Woche hatte der Entwickler diese Gesinnung bereits selbst kommuniziert und der Community Mut zugesprochen. Spielt ihr noch regelmäßig Anthem?

Quelle: Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad.