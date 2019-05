Supermassive erklärt, warum Until Dawn keine Fortsetzung bekommt

Supermassive Games' Until Dawn hat 2015 vielen Horrorfans das Blut in den Adern gefrieren lassen, doch die Ankündigung von The Dark Pictures Anthology scheint nicht alle Spieler völlig überzeugt zu haben. Der Wunsch nach einer Fortsetzung von Until Dawn ist nach wie vor vorhanden, doch wie stehen die Briten zu dem Thema? Laut einem Interview mit Game Informer sei ein Folgespiel nicht sonderlich wahrscheinlich. Die Arbeiten an The Dark Pictures: Men of Medan und weiteren Kapiteln der Horrorspielsammlung haben aktuell Vorrang:

"Nach Until Dawn haben [viele Spieler] angefangen nach einer Fortsetzung zu fragen und das geschieht auch heute noch. Wir wissen daher, dass es eine Fangemeinde gibt, die dieses [Konzept] mag", erklärte der CEO und Lead Producer Pete Samuels den Kollegen von Game Informer. Bei der Erstellung von The Dark Pictures gehe es dem Team darum, diesen Fans einen Gefallen zu tun und gleichzeitig das zu machen, was die Entwickler selbst gerne ausprobieren wollen. Laut Samuels will Supermassive mehr Geschichten erzählen, weitere Charaktere einfügen und das am besten "häufiger als ein oder zweimal, alle paar Jahre."

"[The Dark Pictures] Anthology ist eine großartige Gelegenheit sich mit einem neuen Thema, einem neuen Genre und mit Charakteren [auseinanderzusetzen], die man speziell für diese Geschichte entwickeln kann. Man ist nicht an [alte] Charaktere gebunden, die man verwenden muss", fügte der Game Director Tom Heaton hinzu.

Eine Fortsetzung von Until Dawn hätte zudem das große Problem der narrativen Perspektive. Da alle Charaktere zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte sterben können, gebe es unter den Fans keinen Kanon, der die kommenden Ereignisse einleitet. Wer die Nacht überlebt, das ist ja bei jedem Spieler unterschiedlich. Producer Dan McDonald kommentierte das folgendermaßen:

"Wenn wir Fortsetzungen machen würden wissen wir nicht, wer überlebt hat. Ich meine, wir könnten das wahrscheinlich aus dem Spielstand rauslesen, aber wir wollen keine Fortsetzung dazu machen. Wir wollen eine andere Geschichte mit unterschiedlichen Leuten [schaffen]".

Wie sehr wollt ihr eine Fortsetzung von Until Dawn?