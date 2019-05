Magic: The Gathering offiziell das komplexeste Spiel der Welt

Viele Kartenspiele erscheinen anfangs komplex und schwer verständlich, lassen sich letztlich aber auf bestimmte Strategien herunterbrechen. Wer die nötigen Kenntnisse und Regeln beherrscht, der kann Erfolg haben. Magic: The Gathering ist nur ein Beispiel dafür.

Ein Forschungsteam aus Amerika und Großbritannien hat eine Studie veröffentlicht, in der sie sich mit der Komplexität des Kartenspiels auseinandersetzen. Das Forschungsteam hat sich die Probleme angeschaut, mit denen Spieler im Verlaufe eines Matches konfrontiert werden könnten und durch Berechnungen versucht, die jeweils optimalste Lösung mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu finden. Diese Variable wurde als "rechnerische Komplexität" festgelegt und soll laut den Wissenschaftlern nicht von einem Algorithmus ermittelt werden können. Damit machen sie klar, dass es im Kartenspiel keine Erfolgsformel gibt, mit der man zuverlässig auf alles reagieren kann.

Das Team hat die Eigenschaften der einzelnen Karten in ein Wertesystem übertragen und eine Turing-Maschine (ein Programm, das diese festen Regeln und Definitionen erkennt und einen idealen Verlauf nachzeichnet) ein Match berechnen lassen. Das System konnte mit diesen Daten zu keiner Lösung gelangen und verfing sich in rechnerischen Schleifen, was ein Anzeichen dafür ist, dass Algorithmen dieses Problem nicht rechnerisch beantworten können.

"Dies ist das erste Ergebnis, das aufzeigt, dass es ein reales Spiel gibt, für das die Gewinnstrategie nicht berechnet werden kann", erklärte das Team. "Magic: The Gathering passt nicht zu den Annahmen, die von Computerwissenschaftlern beim Modellieren von Spielen getätigt werden."

Quelle: Technology Review.