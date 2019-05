Paradox lädt im November zur PDXCON 2019 nach Berlin

Der schwedische Publisher Paradox Interactive veranstaltet vom 18. bis zum 20. November in der deutschen Hauptstadt ein kleines Event, das unter dem Handle PDXCON 2019 läuft. Auf der Veranstaltung soll es Neuigkeiten rund um das Portfolio des Verlegers geben, sogar Neuankündigungen bereite das Unternehmen laut der Pressemitteilung vor. Ein besonderes Highlight wird Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, das auf der PDXCON von Besuchern angespielt werden kann. Der Veranstaltungsort ist das Funkhaus Berlin in der Nalepastraße.

Neben News zu den eigenen Games bereitet Paradox Workshops und Seminare mit insgesamt 50 Sprechern auf vier Bühnen vor. Der Ticketvorverkauf ist bereits im Gange und scheint streng limitiert zu sein, alle weiteren Informationen findet ihr auf der Webseite des Veranstalters. Günstig ist die Teilnahme jedenfalls nichts, das preiswerteste Tagesticket für Samstag startet für Early Birds bei 60 Euro.