Sega registriert neues Super Monkey Ball

Das erste Super Monkey Ball ist 2001 in den Arcade-Spielhallen erschienen und wurde im selben Jahr exklusiv für die Nintendo Gamecube veröffentlicht, wo es ein riesiger Erfolg wurde. Sega hat das Franchise anschließend ausgeschlachtet, als gäbe es kein Morgen mehr, und 17 Spiele, plus 13 Spin-Offs produzieren lassen. Seit 2014 haben wir von der Serie nichts mehr gehört, doch nun zuckt etwas in den Überresten der Schlachtbank.

Gematsu berichtet, dass Sega für den japanischen Markt ein Spiel namens "Tabegoro! Super Monkey Ball" registrieren ließ. Tabegoro bedeutet im Grunde so viel wie "reif" auf Japanisch und soll wohl mit Bananen zusammenhängen, der Basis der Serie. Da das Spiel offiziell noch nicht angekündigt wurde, gibt es auch noch keine Details zum Projekt.

Eine vernünftige Vermutung wäre ein Spiel für Smartphones und/oder Nintendo Switch zu erwarten - aber das ist reine Spekulation von unserer Seite. Was erwartet ihr von Tabegoro! Super Monkey Ball und habt ihr die Affenkugel vermisst?