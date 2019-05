Dead Cells kommt im Sommer auf iOS-Geräte

Das französische Studio Motion Twin und Publisher Playdigious werden das grandiose Indie-Spiel Dead Cells noch diesen Sommer für iPhones und iPads veröffentlichen. Damit ihr einen Eindruck des Roguelikes auf Mobiltelefonen bekommt, gibt es einen neuen Trailer, den wir unten eingebunden haben. Die mobile Version von Dead Cells ist für Smartphones optimiert worden, weshalb es Änderungen an der Benutzeroberfläche geben wird. Zudem werden zwei Steuerungsmodi unterstützen, in einem greift unser Held automatisch nahe Ziele an. Die Position und Größe der Tasten sind wohl anpassbar, darüber hinaus sollen externe Controller unterstützt werden. Im App Store wird der Titel 9,99 Euro kosten und zum Launch in elf Sprachen lokalisiert sein. Die Pressemitteilung spricht außerdem davon, dass Android-Fans nicht leer ausgehen werden. Sie müssen sich allerdings auf "später" gedulden...

