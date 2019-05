Storm Breaker: Neue Erweiterung für Immortal: Unchained verfügbar

Toadman Interactive und Sold Out haben heute auf PC, PS4 und Xbox One die erste große Erweiterung für Immortal: Unchained veröffentlicht - Storm Breaker. Inhaltlich ist das Add-On nach den Geschehnissen des Hauptspiels angesetzt: Die untoten Horden überrannten nach unseren Taten den Außenposten Storm Break und drangen in das Gebiet Sea of Scars ein. Um dieses Areal geht es in der neuen Erweiterung, die Spieler mit eigenen Geheimnissen, Waffen und Feinden zurück ins Spiel lockt. Das DLC kostet 14,99 Euro, weitere Informationen findet ihr im unteren Gameplay-Material.

You Watching Werbung