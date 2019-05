Microsoft deutet AR-Umsetzung von Minecraft an

Diese Woche hat Microsoft ein Video für Mojangs Sandbox-Spiel Minecraft vorgestellt, das an ein AR-Erlebnis im Stile von Pokémon Go erinnert. Eine Frau erlebt die Welt um sie herum durch den Bildschirm eines Smartphones in verspielter Minecraft-Optik. Was es genau damit auf sich hat, sollen wir am 17. Mai auf der offiziellen Webseite des Spiels erfahren. Nachdem selbst Harry Potter mit Wizards Unite in die Augmented Reality zieht, warum darf es nicht der Minecraft-Klotz? Klingt das für euch nach einer spannenden Idee? Microsoft hat ja immerhin Erfahrungen im AR-Bereich, dank Technologien wie den HoloLens.

