Frische Inhalte von Tennis World Tour: Roland-Garros Edition enthüllt

In einer Pressemitteilung hat uns Bigben Interactive diese Woche die konkreten Inhalte der "Roland-Garros Edition" von Tennis World Tour vorgestellt. Die Iteration aus dem vergangenen Jahr wird mit drei neuen Tennis-Profis erweitert, darunter Rafael Nadal und Kristina Mladenovic. Insgesamt stehen somit 33 Sportler zur Verfügung (das Hauptspiel bot 30 Profis), die erstmals mittels Motion-Capturing-Verfahren ins Spiel übertragen wurden.

Neben den neuen Stars dürfen sich Tennisfans auf die Eingliederung des Roland-Garros-Wettbewerbs mit seinen Saison-Plätzen (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu) freuen. Verschiedene Untergründe sollen in Tennis World Tour: Roland-Garros Edition ebenfalls eine echte Rolle spielen, welche Auswirkungen die Plätze konkret haben, ist aber noch nicht bekannt.

Inhaltlich bietet das Standalone-Game eine Kampagne, einen Charakter-Creator mit neuen Anpassungstools und Online-Modi (mitsamt Ranglisten). Die Roland-Garros Edition erscheint in Deutschland am 24. Mai für PC, PS4, Switch und Xbox One, die neuen Inhalte sollen sich auch einzeln für das Hauptspiel nachkaufen lassen. Abschließend folgt der neue Trailer mit weiteren Screenshots.