Capcom kündigt originales Devil May Cry für Nintendo Switch an

Capcom hat bereits angedeutet, dass sie die Devil-May-Cry-Serie auf die Nintendo Switch bringen wollen, allerdings zogen wir damals die Verbindung zum neuen Devil May Cry 5, statt einen Blick auf die Ursprünge der Serie zu werfen. Das war natürlich nur eine Finte der Japaner, die ihren alten Teufel unbedingt auf dem Nintendo-Hybriden sehen wollen.

Das Originalspiel von 2001 wird im Sommer auf die Switch kommen, bestätigte Capcom in einem Beitrag auf ihren sozialen Medien. Aus Mangel an weiteren Informationen gehen wir derzeit davon aus, dass es sich um einen direkten Port der Devil May Cry HD Collection handelt. Sicher ist nur, dass es in den kommenden Monaten erscheint und wir aufmerksam auf den Preis achten sollten. Die erwähnte Kollektion mit drei Spielen kostet auf anderen Systemen nämlich nur 29,99 Euro.