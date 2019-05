Freie Fahrt: The Crew 2 vier Stunden lang testen

The Crew 2 rast nun schon fast ein Jahr lang durch Nordamerika und hetzt etliche Rennfahrer über staubige Pisten, durch Flüsse und Seen, und in die Lüfte. Ubisoft hat neue Spieler mit unterschiedlichen Initiativen mehrmals auf das Arcade-Rennspiel aufmerksam gemacht, nun ermöglicht der Publisher eine weitere Probefahrt. Auf seinem Unternehmensblog bestätigt der Publisher, dass The Crew 2 ab sofort auf allen Plattformen vier Stunden lang kostenlos gespielt werden kann, bevor Spieler zum Kaufbildschirm geleitet werden. Sämtliche Fortschritte sind profilgebunden und stehen euch weiterhin zur Verfügung, solltet ihr irgendwann einmal eine Kopie des Titels ergattern. Somit steht eurer freien Fahrt ja nichts mehr im Weg.