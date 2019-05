Playstation: State of Play kehrt am Donnerstag mit weiteren News zurück

Die erste Episode von Sonys "State of Play"-Livestream wurde ziemlich gemischt empfangen, da viele Zuschauer teils hohe Erwartungen an das Format hatten. Das Unternehmen ging jedoch stark auf Playstation-VR-Peripherie und die dazugehörige Software ein, womit ein paar Spieler noch immer nicht allzu viel anfangen können. Das Eis für die nächste Episode des Playstation-News-Kanals ist somit jedenfalls gebrochen, deshalb hat Sony bereits die nächste Präsentation vorbereitet.

State of Play #2 wird am 10. Mai, um 00:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt und soll nur etwa zehn Minuten dauern. Um die Erwartungshaltung von uns Europäern (schließlich müssen wir lange aufbleiben, wenn wir das Event live verfolgen wollen) nicht zu enttäuschen, gab es direkt ein paar Anhaltspunkte, auf welche Art von Ankündigungen wir uns einstellen sollten: Mit Sicherheit wird das Remaster von MediEvil gezeigt, darüber hinaus soll ein neues Spiel enthüllt werden. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Hideo Kojima in den letzten Wochen heftigst spannende News zu Death Stranding ankündigte und wir bislang noch nichts Konkretes gesehen haben. Hebt sich der Japaner diese Überraschung für die nächste State-of-Play-Episode auf und beendet die Show mit einem Knall? Sony hat jedenfalls absolut klargemacht, dass wir am Donnerstag nichts über die Konsole der nächsten Generation hören werden.