My Child Lebensborn für PC, PS4, Xbox One und Switch bestätigt

Sarepta Studio und Teknopilot haben letztes Jahr My Child Lebensborn für mobile Geräte veröffentlicht und Spieler auf der ganzen Welt mit einer besonders einnehmenden Spielerfahrung begeistert. Das bewegende Point&Click-Adventure erzählt eine emotionale Geschichte über das Kind eines feindlichen Soldaten in Norwegen nach dem zweiten Weltkrieg. Für seine ungewöhnliche Darstellung des Kriegsthemas wurde der Titel unter anderem bei den Game Awards und auf der BAFTA-Preisverleihung geehrt, weshalb sich der Entwickler nun dazu entschied, das kleine Spiel auf weitere Plattformen zu portieren.

Das norwegische Team tut sich mit Publisher East2West zusammen, um My Child Lebensborn auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch zu bringen. Gamer auf dem PC werden bereits am 27. Juni in das Spiel eintauchen können, die anderen Plattformen wurden vage mit "später in diesem Jahr" gekennzeichnet - also ohne konkreten Termin. Ursprünglich wurde der Titel für Smartphone-Geräte konzipiert und setzt deshalb auf Touchscreen-Steuerung. Wie Interface und Eingabe auf den Konsolen funktionieren, ist nicht bekannt. Wer auf die Konsolenportierung nicht warten möchte, zahlt im App Store und auf Google Play 2,99 Euro für die mobile Erfahrung.