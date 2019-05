The Elder Scrolls: Blades jetzt für alle iOS- und Android-Nutzer spielbar

Bethesda hat die nächste Phase von The Elder Scrolls: Blades eingeleitet und den Titel auf iOS- und Android-Smartphones verfügbar gemacht. Das Spiel steht ab sofort im App Store und auf Google Play zum kostenlosen Download bereit und lädt interessierte Rollenspieler in die bekannte Fantasiewelt der Reihe ein. In The Elder Scrolls: Blades erledigen wir Quests, erkunden Dungeons und kämpfen unterwegs gegen allerhand Monster. Mikrotransaktionen sind in Form von Premium-Edelsteinen in der App enthalten.