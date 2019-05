Microsoft verlost Monster-Xbox im Godzilla-Design

Godzilla 2: King of Monsters startet am 30. Mai in den deutschen Kinos und Microsoft hat sich für die Premiere etwas Besonderes einfallen lassen. Auf den sozialen Medien haben Fans die Möglichkeit, eine von insgesamt vier speziell gestalteten Xbox-One-X-Konsolen im monströsen Godzilla-Design zu gewinnen. Jedes Gerät ist einzigartig und repräsentiert eine der großen Kreaturen im Film (Godzilla, King Ghidorah, Rodan und Mothra). Das sind einige ziemlich wilde Maschinen, was haltet ihr davon?