Neuigkeiten zu The Last of Us: Part II noch vor E3?

In einem guten Monat findet die E3 statt und Fans aus aller Welt hoffen auf spannende Ankündigungen der nächsten Konsolengeneration und große Blockbuster-Games. Obwohl Sony bereits bestätigt hat, dass sie in Los Angeles kein eigenes Event auf die Beine stellen werden, scheint es neue Informationen zu Naughty Dogs PS4-exklusivem Actionspiel The Last of Us: Part II zu geben. Das behauptet zumindest der bekannte Insider Akoji, der auf Resetera über eine bevorstehende Ankündigung spricht. Der Nutzer geht nicht ins Detail, aber das muss er auch gar nicht, um die Fans in Aufregung zu versetzen. Erst vor kurzem hat uns Game Director Neil Druckmann die letzte Szene aus The Last of Us: Part II präsentiert, vielleicht erwartet uns in Kürze neues Gameplay? Was denkt ihr?