Zerstörbare Umgebung in Control bewundern

Entwickler Remedy scheint einen großen Fokus auf die interaktiven Umgebungen in ihrem kommenden Actionspiel Control zu legen. Die Spieler sollen die Schauplätze nicht nur zur Deckung und Navigation nutzen, sondern sie als Waffe verstehen. Viele Areale können daher von uns manipuliert und teilweise zerstört werden, um Feinde zu verwirren oder tödliche Gefahrenzonen zu schaffen. Natürlich können wir herausgebrochene Teile der Wand auch einfach als Geschoss verwenden, falls die Munition mal knapp werden sollte. Diese und weitere Ideen geben uns die Schweden in einem neuen Video, das die gefährliche Spielwelt von Control vorstellt. Das Spiel erscheint am 27. August für PC, PS4 und Xbox One.

