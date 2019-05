Vier neue Videospiele feiern Einzug in Video Game Hall of Fame

Das Strong-Museum im US-Bundesstaat New York veranstaltet das Expertentreffen zum Einzug weiterer Titel in die Video Game Hall of Fame. Fachleute aus der Industrie diskutieren dort darüber, welche Titel als ikonische Teile der Spielgeschichte gelten dürfen. Vor kurzem wurden diese Dialoge beendet, denn die Preisträger stehen fest.

Die stolzen Meisterwerke sind Windows Solitaire, Mortal Kombat, Super Mario Kart und das Colossal Cave Adventure von 1977. Andere Nominierte waren Candy Crush Saga, Sid Meier's Civilization und Half-Life. Das Strong Museum schreibt in der Pressemitteilung, dass dieses Quartett "die Videospielindustrie, die Populärkultur und die Gesellschaft im Allgemeinen erheblich beeinflusste" und deshalb diese Widmung verdient. Stimmt ihr dieser Auswahl zu?