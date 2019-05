Mortal Kombat 11: Netherrealm passt Schwierigkeitsgrad in Türme der Zeit an

Wie in den vergangenen Wochen besprochen veröffentlichte Netherrealm vor kurzem einen neuen Hotfix, der die problematischen Türme der Zeit in Mortal Kombat 11 verbessern sollen. Dieser Spielmodus wurde von Kritikern und Spielern als deutlich zu schwierig eingestuft, da fiese Modifikatoren bei den Gegnern zu frustrierenden Gefechten führten. Leider ist dieser Modus wichtig für die Charakterentwicklung und das Langzeit-Potential des Kampfspiels, weshalb Netherrealm Studios schleunigst Besserung gelobten. Wie TwistedVoxel berichtet scheint das Studio den Schwierigkeitsgrad der Türme der Zeit nun endlich herabgesetzt zu haben, zumindest seien viele Begegnungen deutlich machbarer, so die Kollegen. Wir warten weiterhin auf offizielle Details vom Studio, aber was haltet ihr eigentlich von Mortal Kombat 11?