Fallout 76: Bethesda erklärt Handel zwischen Spielern

Bethesda spricht in ihrem Blog detailliert über die geplante Handelsfunktion zwischen Spielern in Fallout 76. Im Beitrag machen die Entwickler deutlich, dass die Geschäfte an einem persönlichen Verkaufsterminal stattfinden, den Ödländer am eigenen C.A.M.P. installieren können. Dort lassen sich die verschiedenen gefundenen oder angefertigten Objekte gewinnbringend an andere Spieler verkaufen, erklärt der Entwickler:

"Geschäftstüchtige Appalachia-Bewohner reiben sich schon die Hände, denn die Spieler-Verkaufsautomaten von Patch 9 machen jedes C.A.M.P. zum Minimarktplatz. Verkauft damit Gegenstände, die ihr bei euren Abenteuern gemacht oder gesammelt habt, um euch etwas dazuzuverdienen. Oder geht auf Schnäppchenjagd, besucht die C.A.M.P.s anderer Spieler und stöbert in deren Angebot - vielleicht findet ihr ja etwas Schönes für eure Sammlung."

Im Lager eines anderen Spielers ziehen wir die begehrten Gegenstände als Kapseln aus dem Automaten, alle auf diesem Wege getätigten Transaktionen beinhalten 10 Prozent Provisionsgebühr. Die Positionen der Verkaufsroboter werden auf der Karte angezeigt, allerdings nicht bei fiesen PvP-Mördern.