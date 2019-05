Acht Minuten Strategie-Expertise des kommenden Total War: Three Kingdoms

Nachdem Creative Assembly mit ihren Warhammer-Spielen in das Fantasy-Genre eingetaucht ist, kehren sie in diesem Jahr mit Total War: Three Kingdoms auf die historischen Schlachtfelder zurück. Das Spiel erscheint am 23. Mai und in einem neuen Entwicklervideo zeigt das Studio fortgeschrittene Eindrücke aus dem Strategiespiel. Welche Entscheidungen im Mid-Game getroffen werden und wie das Spiel nach der initialen Phase aussieht, das erfahrt ihr im unteren Video. Mehr Infos zum Game bekommt ihr in unserer Vorschau.

