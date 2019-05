Obwohl Activision noch immer kein offizielles Wort zum nächsten Call of Duty verloren hat, gibt es derzeit allerhand Gerüchte über die nächste Installation des jährlich erscheinenden Actionspiels. Die ersten Hinweise legen nahe, dass es sich um hierbei um eine Weiterführung von Call of Duty: Modern Warfare 4 handelt. Fans interessiert neben dem Setting natürlich vor allem, welche Neuerungen sie erwarten dürfen, denn nach dem großen Erfolg des Battle-Royale-Spielmodus Blackout im vergangenen Jahr hat die Mehrspieler-Community viel frischen Wind erhalten. Mit welchen Erwartungen sollten Fans an das nächste CoD herantreten?

Im Finanzbericht versprach COO Coddy Johnson den Investoren "Game-Changing-Features" und "bahnbrechende Erlebnisse". Activision werde seine Strategie für die kommenden Spiele verändern und mehr Gewichtung auf den Look der Titel legen und wie das Unternehmen nach dem Start mit zusätzlichen Inhalten umgegangen werde. Genauer wurde er nicht, deshalb müssen wir uns einfach weiterhin in Geduld üben. Welche Erwartungen habt ihr an das neue CoD?

Quelle: Charlie Intel.