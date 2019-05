Stellt Ubisoft diese Woche neue Ghost Recon vor?

Ghost Recon: Wildlands erhielt 2017 positive Kritiken und konnte Koop-Freunde mit seiner weiten, offenen Welt von sich überzeugen. Mittlerweile gehört das Game zu den erfolgreichsten Neuveröffentlichungen von Ubisoft, weshalb schon seit einiger Zeit vermutet wird, dass Fans bald einen offiziellen Nachfolger bekommen könnten.

Bereits vor einigen Monaten veröffentlichte Ubisoft ein seltsames Video, das sich mit dem fiktiven Technologieunternehmen Skell Technology auseinandersetzt. Der Konzern stellt in der Ghost-Recon-Serie militärische Ausrüstung und vor allem Drohnen her. In der letzten Woche ist ein neues Video aufgetaucht, das konkrete Einsatzgebiete dieser Drohnen und Roboter vorstellt. Die meisten Leute scheinen zu glauben, dass die Franzosen uns ein neues Tom-Clancy-Spiel vorstellen wollen. Im Video ist jedenfalls die Rede von einer "Skell Con", die am 9. Mai stattfindet (um 20:30 Uhr deutscher Zeit). Vielleicht ist das der Zeitpunkt, an dem das neue Spiel vorgestellt wird.

Es ist nicht genau bekannt worum es geht, aber das Video gibt euch einen Hinweis. Was würdet ihr am liebsten von Ubisoft sehen?