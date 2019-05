Produktion von Rage 2 offiziell beendet, Systemanforderungen bekannt

Am 14. Mai wird Rage 2 in den Verkauf gelangen und Shooter-Fans in ein brachiales Ödland werfen. Wie id Software und Avalanche nun bekanntgegeben haben, ist die Entwicklung des Spiels fertiggestellt. Das wurde bereits Freitag offiziell gemeldet, seit dem Wochenende ist das Spiel also im Druck. Eindrücke zu Rage 2 findet ihr im unteren Gameplay-Video oder in unserer aktuellen Vorschau.

Außerdem hat der Entwickler letzte Woche die offiziellen Systemanforderungen von Rage 2 bekanntgegeben. Falls ihr den Titel auf dem PC erleben wollt, sollte euer Rechner die folgenden Specs packen:

Minimale Anforderungen:

Intel Core i5-3570 oder AMD Ryzen 3 1300XNvidia GTX 780 oder AMD R9 280 (mindestens 3GB V-RAM)8GB RAM

Empfohlene Anforderungen:

Intel Core i7-4770 oder AMD Ryzen 5 1600XNvidia GTX 1070 oder AMD Vega 56 (8GB V-RAM)8GB RAM