Vollblütige Brujah im Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vorgestellt

Paradox Interactive hat ein weiteres Video für Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 veröffentlicht, in dem wir den reinrassigen Vampirclan der Brujah kennenlernen. Die rebellischen Pyromanen bevorzugen brutale Gewalt und feiern die rohe Kraft ihrer Blutlinie, heißt es im Trailer. Die Mitglieder der Brujah treffen sich in Clubs, um gegeneinander zu kämpfen, sollen mit dem politischen Geschehen in Seattle aber nichts am Hut haben. Auf der offiziellen Website des Spiels erfahrt ihr weitere Details über die Fähigkeiten der Brujah. Vor zwei Wochen haben uns die Entwickler die Thinboods vorgestellt, eine Vampirgesellschaft zweiter Klasse. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint Anfang 2020 auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

