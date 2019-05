Child of Light II wohl doch nicht in Entwicklung

Patrick Plourde war 2014 Creative Director des malerischen Child of Light, das einen märchenhaften Eindruck bei uns hinterlassen hat. Video Games Chronicle hat den Entwickler im Rahmen eines Interviews über den Stand des Nachfolgers befragt, den Ubisoft letztes Jahr inoffiziell ankündigte. Plourde konnte dazu allerdings nicht viel sagen, da er nicht glaube, dass Ubisoft derzeit an einem zweiten Teil arbeite - und wenn doch, dann eben ohne seines Wissens. Laut dem Creative Director stehe die Produktion eines Child of Light II aus einem sehr logischen Grund nicht allzu weit oben auf Ubisofts Prioritätenliste:

"Ich glaube nicht, dass es die Art von Spiel ist, die Ubisoft machen möchte", sagte Plourde. "Das Unternehmen ist keine heranwachsende Firma mehr, es ist ein ausgereifter Konzern. Außerdem wird es im Portfolio weiterhin unterstützt - wir haben es zuletzt auf die Switch portiert und verkaufen immer noch eine Reihe von Kopien. Es ist aber so, dass es jetzt eben nur noch um Spiele als Dienstleistung geht. Wir könnten [mit einem zweiten Teil] Geld machen, könnten an anderer Stelle aber noch mehr Geld verdienen. Das ist das Problem, wenn man nicht unabhängig ist [...]."

Wie Plourde abschließend festhält, würde Child of Light II eine Geschichte von mehreren Protagonisten erzählen, die sich für unterschiedliche Laufbahnen entschieden hätten, durch ihre Freundschaft aber für immer vereint wären. Vielleicht sehen wir das eines Tages ja doch noch umgesetzt...

Quelle: GameInformer