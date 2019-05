Als Anthem im Februar ins Leben gerufen wurde, standen Spieler vor vielen offenen Fragen, was zu einem lauwarmen Empfang führte. Bioware hat kurz darauf eine Roadmap mit Inhalten vorgestellt, die die wichtigsten Bereiche ihres Spiels in den kommenden Wochen und Monaten überholen sollten. Doch weil das Studio an so vielen Details schrauben musste und mit der technischen Performance zu kämpfen hatte, musste ein Großteil der geplanten Neuerungen verschoben werden.

Einige Fans finden diese Nachrichten besorgniserregend, denn sie vermuten, dass EA nach dem nüchternen Start eine frühe Bilanz zieht und übereilt zu anderen Projekten wechselt (Mass Effect: Andromeda hat bereits bewiesen, dass der Publisher solche Schritte zieht).

Der Leiter für den Bereich Live-Service bei Bioware, Chad Robertson, ist einer der Entwickler, die den Fans auf den sozialen Medien versichern, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe:

"Wir setzen uns zu 100 Prozent für Anthem ein und freuen uns darauf, den Spielern die neuen Inhalte zu zeigen, an denen wir gerade arbeiten. Wir möchten sichergehen, dass wir nicht zu viel versprechen. Daher werden wir uns auf Updates konzentrieren, sobald die [Dinge fertiggestellt sind]."

Bioware-Chefproduzent Michael Gamble antwortete darauf:

"Es gab viele (falsche) Spekulationen [...]. Die Unterstützung und das Engagement des Studios für Anthem HABEN. SICH. NICHT. VERÄNDERT."

