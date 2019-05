Risk of Rain 2 begeistert eine Million Spieler im Early Access

Gearbox beherrscht aktuell die News-Landschaft mit ihren Themen Borderlands 3 und Fortnite, allerdings betreut der Publisher weiterhin auch extern entwickelte Projekte. Da gäbe es zum Beispiel Hopoo Games' Sequel Risk of Rain 2, das Ende März ins Early-Access-Programm auf Steam wechselte und seitdem stolz eine Million Verkäufe generieren konnte. In der dazugehörigen Pressemitteilung erklären die beiden Entwickler Paul Morse und Duncan Drummond von Hopoo Games, dass das Risk of Rain "fast fünf Jahre gebraucht" habe, um den gleichen Absatz zu finden. Für den warmen Empfang danken sie ihren Fans und den Spielern. Bis zum nächsten Frühling hat das Studio große Pläne mit ihrem Spiel.

