VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action nun auch auf PS4 und Switch

VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action ist bereits seit 2016 auf Steam erhältlich und hat dort stolze 300.000 Exemplare verkauft. Gestern ist der abgefahrene Titel nun auch auf Nintendo Switch und PS4 gelandet und es gibt einen neuen Trailer, der das Spiel von Sukeban Games näher vorstellt. Wir übernehmen in VA-11 HALL-A die Rolle von Jill, die als Barfrau in Glitch City arbeitet. Indem wir Leuten Getränke servieren erhalten wir Informationen, die wir wiederum zum Lösen bestimmter Probleme benötigen. Das Gameplay ist eine Mischung aus Point&Click-Adventure und Visual Novel, das spielerische Niveau hält sich also in Grenzen. Der Titel kostet im Nintendo-eShop und im Playstation-Netzwerk je 14,99 Euro, unterstützt aktuell allerdings nur die englische und japanische Sprachausgabe.

Skip