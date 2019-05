Neuer Design-Prozess bei Bayonetta 3

Platinum Games hat die Arbeiten an Bayonetta 3 im vergangenen Jahr neu starten müssen und deshalb erwarten wir in naher Zukunft eigentlich keine neuen Informationen zum Actionspiel. In einem Interview mit Video Games Chronicle hat der Studiochef Atsushi Inaba allerdings nun doch über die Entwicklungsfortschritte gesprochen und enthüllt, dass das Reboot mit einem umfangreichen Wechsel im Design-Prozess einherging. Im Vergleich zu den beiden früheren Kapiteln sei das bereits bemerkbar, erklärte Inaba.

Außerdem spricht Entwickler über die Anstrengungen, die nötig waren, um Nintendo zur Produktion eines weiteren Bayonetta-Kapitels zu bewegen:

"Es ist absolut wahr, dass es Fälle gibt, in denen man eine Fortsetzung machen möchte, das aber nicht darf, weil man die IP nicht besitzt", so der Platinum-Chef. "So einfach ist das, und ehrlich gesagt - im Fall von Bayonetta - hat es viel Zeit und Energie gekostet, bis [wir] diesen Punkt [erreicht haben und] Fortsetzungen machen können. Es war nicht so einfach [...]. Es gab viele Begebenheiten, die zusammenfinden, und viele Verhandlungen, die stattfinden mussten."