Pokémon Go Fest bleibt in Dortmund

Niantic und The Pokémon Company haben gute Neuigkeiten für Fans von Pokémon Go, die den kommenden Sommer in vollen Zügen genießen wollen. Vom 4. bis zum 7. Juli findet im Westfalen-Park in Dortmund das nächste europäische Pokémon Go Fest statt. Im vergangenen Jahr zog es 170.000 Spieler in die Hansestadt, das will die Stadtverwaltung in diesem Jahr wiederholen. Über ein spezielles Ticketsystem in der App könnt ihr euch ab sofort für die Veranstaltung registrieren.

Für Event wird die örtliche Safari-Zone in vier thematische Lebensräume unterteilt, die Dortmund auch physisch verändern sollen. Es wird zum Beispiel ein Pikachu-Treffen veranstaltet, falls das etwas für euch ist. Doch auch falls ihr nicht persönlich dabei seid, profitiert ihr von der Veranstaltung, da Niantic eine globale Herausforderung vorbereitet. Die genauen Details werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, alle weiteren Infos zum Pokémon Go Fest in Dortmund findet ihr hier. Nehmt ihr teil?