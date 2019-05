The Voxel Agents' bezauberndes Adventure The Gardens Between wird ab dem 17. Mai für iPad und iPhone erscheinen. 5,49 Euro kostet das Game im App Store auf den mobilen Apple-Geräten, das liegt deutlich unter dem Verkaufspreis für Konsolen und PC. Im Spiel steuern wir zwei Jugendlichen Arina und Frendt auf einer einzigartigen Traumreise, in der wir Umgebungsrätsel via Vor- und Zurückspulen der Zeit absolvieren.

