Trails of Cold Steel 2 ab Anfang Juni auch bei uns auf PS4

Publisher Marvelous Europe wird am 7. Juni eine aktualisierte Version von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II für die Playstation 4 in Europa veröffentlichen. Das japanische Rollenspiel von Nihon Falcom enthält sowohl englische als auch japanische Stimmen und den Turbo-Modus, den wir aus den PC- und PS4-Versionen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel kennen. Spieler können ihren Speicherstand vom ersten Teil einlesen lassen, um Boni freizuschalten und die Konsequenzen einiger Entscheidungen zu sehen. Unten folgt der Trailer und ein ordentlicher Stapel an Screenshots.

