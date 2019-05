Life is Strange 2: Neues Video leitet Episode 3 ein

Square Enix und Dontnod arbeiten derzeit an Life is Strange 2, denn nächste Woche (am 9. Mai) startet die dritte Episode namens "Wastelands", die die emotionale Geschichte der Gebrüder Diaz fortsetzt. Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung haben beide Studios einen neuen Launch-Trailer vorbereitet, der eine Übersicht auf die kommenden Inhalte bietet. Wer die letzten beiden Kapitel noch nicht abgeschlossen hat, sollte sich aber vielleicht zweimal überlegen, ins Video zu klicken... Die beiden Brüder werden einige bekannte Gesichter treffen und dazu angeleitet, mehr über sich und die anderen Personen zu lernen. Was haltet ihr bislang von der Serie?

