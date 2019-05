Neues FromSoftware-Spiel via Konzeptzeichnung vorgestellt?

Im Mai hat FromSoftware Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht und ein besonderes Highlight geschaffen (nachzulesen in unserer Kritik zum Spiel). Das Studio ist allerdings dafür bekannt, dass sie relativ schnell zu anderen Projekten wechseln und deshalb könnte es möglich sein, dass wir bereits einen ersten Blick auf ein nächstes Game des japanischen Entwicklers gesehen haben.

Der FromSoftware-Designer Ryo Fujimaki hat auf einer Veranstaltung vor kurzem neue Konzeptzeichnungen mit mystischen Kreaturen präsentiert. Laut WCCFTech beschrieb Fujimaki einige dieser Illustrationen während der Show als "work in progress", was Aufmerksamkeit erregte. Bestandteil eines bestehenden FromSoftware-Spiels sind die Figuren und Abbildungen nämlich nicht, weshalb davon ausgegangen wird, dass wir die Wesen eventuell in zukünftigen Projekten wiedersehen könnten. Ein paar Einblicke bekommt ihr unten, die letzte Kreatur erinnert uns besonders an ein neues Bloodborne...

Quelle: Reddit-Nutzer Ralphie624.