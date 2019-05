Respawn hat bereits 770.000 Cheater von Apex Legends verbannt

Respawn Entertainment sprach diese Woche in einem Beitrag über die gemeinsamen Erfolge, Apex Legends von Cheatern zu befreien. In Zusammenarbeit mit den Teams von EA, Origin, Easy Anti-Cheat und DICE seien bereits über 770.000 Spieler verbannt worden, heißt es. Darüber hinaus wurden 300.000 Neu-Accounts bei der Erstellung blockiert (weil sie offenbar mit den Cheatern in Verbindung standen) und etliche Cheat-Verkäufer verboten.

In diesem Bereich werden auch in Zukunft Anstrengungen unternommen, bestätigt Respawn. Der Entwickler hält seine Karten jedoch nahe bei sich, um Betrügern keine unnötigen Hinweise zukommen zu lassen. Rückblickend soll vor allem das In-Game-Reporting-Tool dazu beigetragen haben, neue Cheats zu entdecken, die mittlerweile erfasst und bestraft werden können. Laut dem Entwickler haben diese Maßnahmen bereits zu merkbaren Resultaten bei den Spielern geführt, da die Anzahl der Beschwerden um mehr als die Hälfte zurückgegangen sei.

"Wir nehmen Cheaten in Apex Legends unglaublich ernst und verfügen über eine Vielzahl von Ressourcen, die aus verschiedenen Blickwinkeln an [die Sache heran]gehen. Es ist ein ständiger Kampf mit den Betrügern, gegen die wir weiter kämpfen werden", schließt der Post. Seid ihr zuletzt noch auf Betrüger gestoßen?

Skip