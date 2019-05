Roadmap mit Post-Launch-Inhalten von World War Z vorgestellt

Sabre Interactive und Focus Home Interactive haben erst vor wenigen Wochen das Zombie-Spiel World War Z veröffentlicht und damit offensichtlich einen Nerv getroffen. Das Spiel kann bereits ordentliche Verkäufe nachweisen, weshalb die beiden Studios nun eine Post-Launch-Strategie mit kommenden Inhalten erarbeitet haben.

Im Mai erhalten wir eine neue Mission in Tokyo, die einen weiteren Zombie-Typen einführt. Der kann mit seiner Spucke andere Zombies wiederbeleben, was in hitzigen Situationen für noch mehr Chaos sorgen dürfte. Wem die bisherige Spielerfahrung zu leicht war, der darf sich über einen weiteren Schwierigkeitsgrad und, damit verbunden, einzigartige Belohnungen freuen. In Zukunft sollen zudem noch ein Survival-Modus, private Lobbys, UI-Änderungen und Balancing-Updates folgen.

