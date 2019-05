Bloodstained: Ritual of the Night erscheint nächsten Monat

Bloodstained: Ritual of the Night wird vom Entwickler-Veteran Koji Igarashi geschaffen, der an vielen früheren Iterationen der Castlevania-Franchise mitgewirkt hat. Auf Kickstarter hat der Entwickler gestern das Erscheinungsdatum für die verschiedenen Versionen des Spiels bekanntgegeben. Spieler auf PC, PS4 und Xbox One dürfen ab dem 18. Juni in das jüngste Vampir-Abenteuer eintauchen, auf der Switch startet der 2D-Zauber am 25. Juni.

Entwickler ArtPlay und Publisher 505 Games zeigen in einem Video die technischen Entwicklungen, die der Sidescroller im Laufe der Produktion durchlebt hat. Zuletzt hatten wir das Game in London angezockt. Unsere Eindrücke zu Bloodstained: Ritual of the Night findet ihr in diesem Artikel.

Skip