Darkwood schockt im Mai auf Konsolen

2017 hat Acid Wizard Studio ihr atmosphärisches Horrorspiel Darkwood veröffentlicht, diese Woche haben wir erfahren, dass das Game noch in diesem Monat auf die Konsolen kommt. Auf der Playstation 4 erscheint der Titel am 14. Mai, Spieler auf der Nintendo Switch müssen sich zwei Tage länger gedulden und am 17. Mai folgt schließlich die Xbox-One-Version.

Darkwood ist im Wesentlichen ein Survival-Horrorspiel, das viele sehr gruselige Überraschungen für seine Spieler bereithält. Tagsüber erkunden wir die Umgebung und nachts verbarrikadieren wir uns und nutzen Fallen, um zu überleben. Fähigkeiten und Upgrades helfen uns beim Überleben und es gibt andere Charaktere, die wir in dieser feindseligen Welt treffen können.

